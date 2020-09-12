В Ярославле игроков красноярского «Енисея» госпитализировали с COVID-19

У нескольких игроков красноярского «Енисея» выявили коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нескольких игроков красноярского «Енисея», которые приехали в Ярославль на матч с «Шинником», госпитализировали с коронавирусом.

- По итогам вчерашнего тестирования на COVID-19 в команде выявили положительные результаты. В настоящее время ребята находятся в ярославской больнице под наблюдением, - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Остальных игроков и сотрудников изолировали друг от друга, они соблюдают «превентивные меры и предписания врачей». Команда сдала повторный анализ. По итогам тестирования определят дальнейший план действий.

В клубе надеются, что если повторный тест покажет отрицательный результат, то команде разрешат продолжить участие в первенстве ФНЛ.