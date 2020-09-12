В Ярославской области открывается сезон охоты на зайцев и лис

Охотиться на зайцев и лис можно будет с 15 сентября до 28 февраля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сезон охоты на зайца и лису в Ярославской области откроется 15 сентября.

У каждого охотника должен быть охотничий билет, разрешение на ношение и хранение оружия, а также на добычу животных. Тем, кто планирует добывать зайцев и лис в закрепленных охотничьих угодьях, потребуется путевка.

- Согласно установленным в нашей области нормам один охотник вправе добыть не более трех зайцев в сутки. На лисицу суточная норма - 10 особей, - пояснил заместитель председателя комитета охраны животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Нарушителей могут не только оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, но конфисковать у них оружие и лишить права охотиться на срок до трех лет. Кроме того, придется возместить вред, причиненный природе.

Охотиться на зайцев и лист можно будет до 28 февраля.