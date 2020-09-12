В Ярославле наркосбытчицу осудили на пять лет колонии

В колонию наркосбытчица отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

26-летнюю жительницу Ярославля признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как установили в суде, обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом и в один из ноябрьских дней прошлого года пыталась сбыть крупную партию наркотиков на территории Фрунзенского района путем «закладок».

Свою вину ярославна полностью признала. Суд приговорил девушку к пяти годам лишения свободы. Однако реальное отбывание наказания отсрочили. Как пояснили в областной прокуратуре, подсудимая является вдовой и одна воспитывает ребенка. В колонию наркосбытчица отправится, когда тому исполнится 14 лет.