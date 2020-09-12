В Ярославской области проведут экспертизу мостов за 5 миллионов рублей

Возможно, правительство хочет избежать ситуаций подобных той, что произошла в Борисоглебском. ФОТО: группа "Подслушано Борисоглебский ЯрОбл" ВКонтакте

Правительство Ярославской области проведет экспертизу мостов и прилегающих к ним дорог. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно документации, проверить планируют 107 мостов, построенных через реки Устье, Черемуха, Великая и другие.

Перед организацией, которая будет выполнять заказ, региональные власти ставят следующие задачи: выполнить визуальное обследование объектов, систем жизнеобеспечения, проверить работоспособность и фактическое состояние инженерно-технических систем. Также исполнитель составит перечень критических элементов объектов транспортной инфраструктуры и определит границы зон безопасности. И в довершение к этому проанализирует потенциальные нарушения, которые могут привести к разрушению мостов, определит угрозы и уязвимость путей.

На выполнение данных работ ярославские власти выделят 5,2 миллиона рублей.