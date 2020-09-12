Ярославская полиция ищет 16-летнего подростка с синим рюкзаком

Никита Кузьмин ушел из дома в селе Великое Гаврилов-Ямского района 8 сентября Фото: УМВД по Ярославской области

Никита Кузьмин ушел из дома в селе Великое Гаврилов-Ямского района 8 сентября. С того времени о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид подростку 16 лет, его рост около 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в синие джинсы, серую футболку, на ногах - черные кроссовки. С собой у юноши был синий рюкзак.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках Никиты, сообщите в полицию по телефону «02», «102», или по телефону дежурной части ОМВД России Гаврилов-Ямского района (48534) 2-02-02, или по телефону СК России по Ярославской области 8-962-209-00-08.