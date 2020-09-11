Увидеть салют в День города ярославцы смогут с двух точек

В этом году салют запустят с набережной Волги в Коровниках Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 12 сентября, жители и гости Ярославля смогут увидеть салют в честь 1010-летия города с двух точек. Связано это с тем, что в этом году мэрия решила сменить место запуска фейерверка.

- Запустят салют с набережной Волги в Коровниках. Посмотреть его можно будет на Стрелке или Которосльной набережной, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Начнется салют в 21:00. Чтобы ярославцы после его окончания смогли добраться домой, пустят дополнительные автобусы. С измененным расписанием общественного транспорта можно ознакомиться здесь.