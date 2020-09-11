В Ярославской области раскрыли преступление двухлетней давности

По решению суда подозреваемых заключили под стражу. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

Ярославские правоохранители раскрыли преступление двухлетней давности.

В августе 2018 года в одном из домов в деревне Савинское Угличского района обнаружили тело мужчины с пробитой головой. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Благодаря совместным действиям следователей и сотрудников полиции удалось установить подозреваемых. Ими оказались 54-летний мужчина, его 47-летний брат и их общая знакомая, - рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Оба мужчины и женщина признали свою вину. По решению суда подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время следователи проверяют информацию о возможной причастности к совершенному преступлению еще одной женщины.

Расследование продолжается.