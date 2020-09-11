В Ярославской области отца, задолжавшего ребенку миллион рублей, отправили под арест

Суд назначил наказание в виде 10 суток ареста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославский суд отправил под арест мужчину, который не платил алименты собственному сыну.

Нерадивый отец накопил огромный долг - практически один миллион рублей. Официально ярославец никуда не трудоустраивался и скрывался от судебных приставов. В результате мужчину объявили в розыск.

- Сотрудник установил, где находится должник, и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении. Суд назначил наказание в виде 10 суток ареста, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

При этом деньги мужчине выплачивать все равно придется. В противном случае его будет ждать уже уголовная ответственность.