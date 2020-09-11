В День города в Ярославле общественный транспорт будет работать дольше

Стоимость проезда не изменится, проездные билеты также будут действовать Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 12 сентября, в Ярославле продлят работу общественного транспорта. Дополнительные автобусы пустят для того, чтобы жители города могли уехать из центра домой после салюта, сообщили в пресс-службе мэрии. Стоимость проезда при этом не изменится, проездные билеты также будут действовать.

Дополнительные вечерние автобусы организуют от Богоявленской площади:

- № 4К «Богоявленская площадь - улица Спортивная»;

- № 41К «Богоявленская площадь - улица Светлая»),

а также от Торгового переулка:

- № 6Т «Торговый переулок - НЗКИ»; - № 9Т «Торговый переулок - ЯЗХМ»; - № 11Т «Торговый переулок - 15 МКР»; - № 32Т «Торговый переулок - улица Сахарова».

Кроме того, пустят дополнительные рейсы:

от остановки «Площадь Волкова» № 1 «Ярославль Главный - ЯШЗ» в 21.23, 21.35, 21.49;

от остановки «Красная площадь» № 9 «Улица Нефтяников - ЯШЗ» в сторону Московского проспекта в 21.27, 21.42;

от остановки «Богоявленская площадь»: № 5 «Улица Рыкачёва - Богоявленская площадь» в сторону улицы Рыкачёва в 21.17, 21.36:

от остановки «Торговый переулок» № 8 «Улица Волгоградская - Торговый переулок» в 21.14, 21.38.

По автобусным маршрутам со следующими дополнительными отправлениями:

от остановки «Богоявленская площадь»:

- № 4 «Богоявленская площадь - поселок Куйбышева» в 21.13, 21.30, 21.40, 22.00, 22.15, 22.40, 22.50; - № 4К «Богоявленская площадь - улица Спортивная» в 21.25, 21.45, 22.05, 22.35, 22.45; - № 13 «Богоявленская площадь - 5 МКР» в 21.35, 21.55, 22.21, 22.38, 22.55; - № 41Б «Богоявленская площадь - улица Индустриальная» в 21.17, 21.28, 22.27, 22.39; - № 41К «Богоявленская площадь - улица Светлая» в 21.00, 21.23, 21.41, 21.51, 22.06, 22.16, 22.32, 22.51, 23.00.

от остановки«Торговый переулок»: - № 6Т «Торговый переулок - НЗКИ» в 21.15, 21.45, 22.15, 22.47; - № 11Т «Торговый переулок - 15 МКР» в 21.25, 21.35, 21.50, 22.05, 22.20, 22.40, 22.55; - № 44К «Торговый переулок - улица Чкалова» в 21.01, 21.09, 21.18, 21.27, 21.36, 21.43, 21.52, 21.59, 22.07; - № 12 «Нижний поселок - Торговый переулок» в 21.17, 21.31, 22.10; - № 9Т «Торговый переулок - ЯЗХМ» в 21.20, 21.40, 22.00; - № 32Т «Торговый переулок - улица Сахарова» в 21.22, 21.55, 22.30.

от остановочного пункта «ЯШЗ» № 24 «ЯШЗ - Долматово» в 21.30.

от остановки «Красная площадь» № 21 «Красная площадь - Очапки» в 21.24.