Ярославские кружки и секции начнут работать в очном режиме

До нового года в очном формате запрещено проводить массовые мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области учреждения дополнительного образования вернутся к очному режиму работы. Об этом сообщили в региональном правительстве

- С 15 сентября кружки и секции начнут занятия в штатном режиме при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. До нового года в очном формате запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе детские соревнования и конкурсы, - отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

В этом году в регионе представлено 8617 программ дополнительного образования, из них 6500 - бесплатные. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте: https://yar.pfdo.ru/app .