Под Ярославлем легковушка сбила подростка-велосипедиста

ДТП произошло в поселке Карачиха

ДТП произошло в поселке Карачиха Ярославского района. Во дворе одного из домов на улице Сиреневой иномарка, за рулем которой находился 35-летний мужчина, сбила 12-летнего велосипедиста.

Момент аварии попал в объектив камеры, ролик выложили в социальных сетях. На кадрах видно, что подросток выехал из слепой зоны. Возможно, водитель не успел его вовремя заметить.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области, прибывшие на место аварии врачи скорой помощи осмотрели подростка, травм у него на зафиксировали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.