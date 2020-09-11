Сельская школа в Переславском районе перешла на дистанционное обучение

Горкинская общеобразовательная школа перешла на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горкинская общеобразовательная школа перешла на дистанционное обучение с 8 сентября. Информация об этом размещена на сайте учебного заведения.

Как сообщили в администрации Переславля-Залесского, такое решение приняли в связи с нехваткой педагогов - несколько учителей заболели. Диагноз преподавателей пока неизвестен. Заболевшие педагоги уже сдали тест на COVID-19. В настоящее время ожидается решение Роспотребнадзора.

Напомним, что по официальным данным в регионе пять классов перевели на дистанционное обучение: четыре в школах Ярославля, один - в Рыбинске.