В Рыбинске нечистоты из канализации попали в реку Коровку

Фонтан из нечистот в районе Софийского кладбища в Рыбинске обнаружили 9 сентября. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Фонтан из нечистот в районе Софийского кладбища в Рыбинске обнаружили 9 сентября. Фекалии из прорвавшейся канализационной трубы попали в реку Коровку. Очевидцы сняли случившееся на камеру и выложили в социальной сети.

- Благоухает по всей Мариевке, - написали жители соседних районов.

- Надеюсь это не попадет в водопровод, - обеспокоились увиденным рыбинцы.

Специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования в оперативном режиме провели выездную проверку.

- Установлен факт прорыва канализационной сети, по которой идут стоки от поселка Костино. Зафиксирован факт попадания стоков на прибрежную зону и воду реки Коровка, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора Александр Прибылов.

В настоящий момент идет административное расследование. По его итогам примут соответствующие меры, а также определят ответственность в отношении балансодержателя сетей.