«Не асфальтовая, а из щебня»: в Рыбинске отремонтируют дорогу к месту основания города

Дорогу к памятнику археологии выполнят из щебня
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске сделают дорогу к памятнику археологии «Усть-Шексна» - месту основания города. На ремонт участка протяженностью 1,1 километра из регионального дорожного фонда выделили 5,7 миллиона рублей.
- Дорога будет не асфальтовая. Ее выполнят из щебня. На наш взгляд, в этом историческом месте такой вид покрытия будет смотреться более гармонично и эстетично, чем асфальт, - отметил заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
В ближайшее время объявят аукцион на определение подрядчика. Работы планируют начать в середине октября. По подсчетам специалистов дорогу удастся сделать за 2-3 недели.