Ярославец, ограбивший на улице женщину, предстанет перед судом

Ярославцу грозит до шести лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

27-летний ранее несудимый житель Заволжского района Ярославля обвиняется в грабеже и краже.

Преступление произошло в июне этого года. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, находился около продуктового магазина. В какой-то момент ярославец заметил стоящую неподалеку женщину, подошел к ней, сорвал с ее плеча сумку и скрылся. В сумке грабитель обнаружил мобильный телефон и карту с бесконтактной системой оплаты. Воспользовавшись этим, злоумышленник пополнил чужими деньгами баланс своего мобильного и Киви-кошелька на общую сумму 12,7 тысячи рублей.

Мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Как сообщили в областной прокуратуре, ярославцу грозит до шести лет лишения свободы.