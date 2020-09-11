Ярославская прокуратура добилась ремонта улицы Кирпичной через суд

Теперь ярославские власти должны будут позаботиться о том, чтобы выбоины, просадки и трещины устранили Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дороги в Ярославле нередко расстраивают водителей своим состоянием. Не является исключением и улица Кирпичная. Прокуратура Фрунзенского района проверила, соответствует ли объект требованиями дорожной безопасности, и пришла к неутешительным выводам.

- На участке дороги от улицы Малой Тропинской до Демидовского переулка, в том числе и в районе детского сада №118, обнаружили многочисленные ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки ведомство направило заявление в суд с требованием обязать департамент городского хозяйства привести дорогу в порядок. Суд исковые требования удовлетворил. Теперь ярославские власти должны будут позаботиться о том, чтобы выбоины, просадки и трещины устранили, восстановили асфальт там, где его в настоящее время нет, и нанесли новую разметку. Прокуратура в свою очередь проконтролирует исполнение судебного решения.