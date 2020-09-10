Ярославец, не плативший своим сотрудникам зарплату, лишился автомобиля

Заработную плату и налоги взыщут после реализации имущества Фото: Иван МАКЕЕВ

Без машины остался владелец одной из охранной фирмы города.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области, мужчина долгое время не платил сотрудникам зарплату и не делал налоговые отчисления. В результате в отношении безответственного руководителя возбудили целый ряд исполнительных производств на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Должника не раз предупреждали, но все было без толку.

Тогда приставы выяснили, что в собственности неплательщика есть автомобиль «Митсубиси», который мужчина скрывал. Иномарку объявили в розыск и нашли припаркованной возле одной из больниц в Дзержинском районе. На машину наложили арест.

Автомобиль передадут на торги. Заработную плату и налоги взыщут после реализации имущества.