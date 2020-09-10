Ярославцев просят поспешить с подачей заявлений на детские выплаты

Подать заявление на получение детских выплат можно до 30 сентября включительно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Меньше месяца есть у жителей Ярославской области, чтобы успеть подать заявление на получение детских выплат.

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, право на ежемесячную выплату за апрель, май и июнь в размере 5 тысяч рублей есть у семей с детьми до трех лет. Кроме того, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в июне в размере десяти тысяч рублей.

- Установлен срок, в течение которого можно обратиться за назначением выплат, - до 30 сентября 2020 года включительно, сообщили в Пенсионном фонде России по Ярославской области.

Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.