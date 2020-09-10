В Ярославской области будут судить банду наркосбытчиков

Перед судом предстанут девять членов преступной группировки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанут девять членов преступной группировки, которые сбывали наркотики на территории Ярославской области.

Свою деятельность банда осуществляла через интернет-магазин, созданный на основе одного из популярных мессенджеров. В ходе следствия установили структуру группы. В нее входили «руководитель», «кураторы», «операторы», «межрегиональные курьеры», «склады» и «розничные закладчики». «Руководитель» организовывал доставку крупных оптовых партий метилэфедрона и пошаговую бесконтактную передачу наркотиков участникам ОПГ. Они в свою очередь выполняли разные функциональные обязанности, а также реализовывали товар мелкими партиями путем оборудования тайников. Преступники тщательно конспирировались: никто из них не был друг с другом знаком. Кроме того, следствие установило, что одна из подозреваемых «работала» на другой аналогичный интернет-магазин, а также организовала наркопритон.

- Следствие доказало причастность группировки к совершению 17 преступлений. Из незаконного оборота изъяли более 145 граммов метилэфедрона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.