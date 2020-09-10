Где жители Ярославля могут сделать прививку от гриппа

Сделать прививку можно во всех поликлиниках - либо по месту жительства, либо по месту наблюдения.. ФОТО: Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

В Ярославле началась массовая вакцинация от гриппа.

По словам главного внештатного эпидемиолога регионального департамента здравоохранения и фармации Татьяны Дружининой, прививки в первую очередь рекомендуют делать детям в возрасте до двух лет, беременным женщинам, людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и другими тяжелыми хроническими болезнями. Кроме того, в профессиональных группах риска находятся медицинские работники, учителя и воспитатели, работники торговли, водители общественного транспорта и все, кто занят в сфере обслуживания населения.

Вакцинация проводится бесплатно. Сделать прививку можно во всех поликлиниках - либо по месту жительства, либо по месту наблюдения. К маломобильным ярославцам врачи выедут на дом. Как пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения, оставлять для этого специальную заявку не надо, данные о таких пациентах в больницах есть.