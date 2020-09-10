Судебные приставы подарили ярославцам глобусы

Судебные приставы подарили должникам глобусы. ФОТО: Пресс-служба УФССП России по Ярославской области

Необычным способом судебные приставы решили напомнить ярославцам о долгах. Все, кто из-за финансовых обязательств не может выезжать за пределы страны, получили в подарок глобусы.

- Подарок напоминает об ограничении на выезд за рубеж и о возможность оплаты долга в практически в любой точке мира. Турист должен быть без долгов. Пожалуй, попасть в ситуацию, когда тур уже подобран, деньги заплачены, визы получены, но в последний момент в аэропорту человека разворачивают, мало кто хотел бы, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

В 2020 году ярославские приставы вынесли порядка 50 тысяч постановлений на ограничение выезда за рубеж. На данный момент более 30 тысяч жителей региона ограничены в этом праве.

Узнать, если ли у вас какая-либо задолженность, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Для этого достаточно указать фамилию и имя должника или наименование юридического лица. Если вы обнаружили, что у вас есть задолженность, оплатить ее можно в этом же сервисе через электронные платежные системы или распечатать квитанцию и оплатить ее в банке. Кроме того, выяснить, числится ли за вами долг, можно в мобильном приложении, которое разработала служба судебных приставов.