В Ярославле эвакуировали торговый центр «Рио»

Спецслужбы проверяют здание Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 10 сентября, утром эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе. По предварительной информации, поступил звонок о том, что в здании находится опасный предмет. На место происшествия прибыли спецслужбы. В настоящее время здание проверяют.

Аналогичная ситуация произошла вчера, 9 сентября, вечером. На Московском проспекте эвакуировали торговый центр «Шоколад». Людей вывели из здания, территорию оцепили сигнальной лентой. По предварительной информации, поводом для эвакуации стало поступившее тревожное сообщение. Было оно ложным или нет, пока неизвестно.