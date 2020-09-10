Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле начнется зимой

Основную часть работ, согласно контракту, будут проводить с марта по август 2021 года Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Проспект Машиностроителей в Ярославле начнут ремонтировать зимой. Ранее сообщалось о том, что подрядчик выйдет на объект в августе и к 1 октября уже завершит первый этап работ. Однако сроки сдвинулись.

По информации пресс-службы мэрии города, до конца этого года обновят светофоры. Работы по устройству ливневой канализации начнутся в январе 2021-го. Перекрывать проспект Машиностроителей полностью не будут. Работы планируют вести по полосам. После того, как закончат с ливневкой, займутся самой дорогой. Заменят верхний слой асфальта и бортовой камень, отремонтируют тротуары, обустроят недостающие остановки.

Основную часть работ, согласно контракту, будут проводить с марта по август следующего года.