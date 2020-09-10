В Ярославской области 17-летнего подростка задержали за угон автомобиля

В отношении угонщика возбудили уголовное дело Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

17-летний житель Рыбинского района подозревается в угоне автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, юноша случайно нашел ключи от машины знакомого, которые тот потерял накануне, и решил покататься. Молодой человек, имея ключи на руках, зачем-то разбил боковое стекло, проник в салон, завел машину, но далеко уехать не смог. Легковушка застряла. Тогда подросток бросил автомобиль и скрылся с места преступления.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело. В лучшем случае подозреваемый отделается штрафом в размере до 120 тысяч рублей, в худшем - может отправиться в колонию на пять лет.

Расследование продолжается.