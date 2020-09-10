Ярославца будут судить за ДТП с пострадавшим пешеходом

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

50-летний житель Заволжского района окажется на скамье подсудимых. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло 18 декабря 2019 года около восьми часов вечера. Обвиняемый ехал на автомобиле «Рено» по улице Клубной. Мужчина превысил скорость, не смог вовремя остановиться перед пешеходным переходом и сбил 71-летнего пенсионера, который в этот момент переходил дорогу. Пострадавшего с травмами госпитализировали. В больнице он пролежал три месяца.

- Обвиняемый свою вину признал. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.