В Ярославле задержали хулигана, разбившего двери в здании правительства

Задержанный юноша рассказал, что пил пиво с друзьями и разбил дверь на спор Фото: Правительство Ярославской области

Около суток понадобилось полиции, чтобы найти хулигана, разбившего двери в здании регионального правительства. Напомним, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября. Вход был поврежден со стороны улицы Кирова.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, установить личность вандала помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что ночью на площади находились четверо молодых людей 18-19 лет. Компания была нетрезва. Один из юношей и разбил дверь. Полицейским он рассказал, что пил пиво с друзьями и этот поступок совершил на спор.

По факту хулиганства полиция возбудила уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.