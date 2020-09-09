В Ярославле еще один класс отправили на дистанционное обучение

На дистанционное обучение перевели 14 педагогов и 31 ученика Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Коронавирус диагностировали у одного из учеников. В результате временно на дистанционное обучение вместе с заболевшим ребенком перевели 14 педагогов и 31 ученика. А в школе, по словам первого заместителя директора департамента образования Ярославской области Светланы Астафьевой, дважды провели полную дезинфекцию.

С начала учебного года это уже пятый случай в регионе. Ранее на дистанционное обучение перевели один класс школы №13 и два класса школы №21 в Ярославле. Сегодня, 9 сентября, стало известно о том, что первый класс одной из рыбинских школ закрыли на карантин.

И педагоги, и школьники смогут вернуться к очному режиму работы и учебы только при наличии заключения врача и отрицательного анализа на коронавирус.