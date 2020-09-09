В Ярославле бывшего сотрудника ФСИН признали виновным в инвалидности женщины

Экс-сотрудника ФСИН приговорили к двум годам лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего сотрудника ФСИН Сергея Суслова признали виновным в халатности, которая повлекла за собой инвалидность человека.

Напомним, происшествие случилось 1 февраля 2019 года. На жительницу Ярославля, которая шла по тротуару по улице Большая Октябрьская, с крыши здания ФСИН упали снежные глыбы. От полученных травм пострадавшую практически полностью парализовало. В течение долгого времени женщина лечилась и проходила реабилитацию.

Обвинение в халатности предъявили Сергею Суслову, который отвечал за уборку крыши. По версии следствия, мужчина не заключил контракт на очистку кровли от снега и льда в зимний период 2018-2019 годов. Подсудимый свою вину не признавал, считая, что в его обязанности это не входило.

Сегодня, 9 сентября, Кировский районный суд признал экс-сотрудника ФСИН виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, пострадавшей женщине возместят и материальный ущерб.