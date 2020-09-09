В Ярославле дом, пострадавший от взрыва газа, обследуют повторно

Дом на Батова, пострадавший от взрыва газа, обследуют повторно Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 9 сентября, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил повторно обследовать дом на улице Батова, пострадавший от взрыва газа. Сделают это после того, как завершат аварийно-восстановительные работы второго подъезда. К ним приступят уже в ближайшее время.

- На этот период жителей третьего подъезда отселят. Им должны быть обеспечены комфортные и безопасные условия проживания. После завершения работ повторно обследуем дом. На основании полученного заключения будем принимать решение о пригодности здания для проживания, - заявил глава региона.

Кроме того, Дмитрий Миронов поручил подготовить документы для выделения денег, на которые приобретут новое жилье для 12 собственников квартир.

- Планирую встретиться с жителями сам. Интересы каждого человека должны быть приняты во внимание. На каждый вопрос люди должны получать конкретный ответ, - отметил губернатор.

Напомним, трагедия случилась 21 августа. В результате взрыва газа обрушились несколько этажей второго подъезда. Погибли три человека.