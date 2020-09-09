Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ярославле дом, пострадавший от взрыва газа, обследуют повторно

Сделают это после завершения восстановительных работ второго подъезда
Светлана Крутикова
КомментироватьОставить комментарий
Дом на Батова, пострадавший от взрыва газа, обследуют повторно

Дом на Батова, пострадавший от взрыва газа, обследуют повторно

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 9 сентября, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил повторно обследовать дом на улице Батова, пострадавший от взрыва газа. Сделают это после того, как завершат аварийно-восстановительные работы второго подъезда. К ним приступят уже в ближайшее время.

- На этот период жителей третьего подъезда отселят. Им должны быть обеспечены комфортные и безопасные условия проживания. После завершения работ повторно обследуем дом. На основании полученного заключения будем принимать решение о пригодности здания для проживания, - заявил глава региона.

Кроме того, Дмитрий Миронов поручил подготовить документы для выделения денег, на которые приобретут новое жилье для 12 собственников квартир.

- Планирую встретиться с жителями сам. Интересы каждого человека должны быть приняты во внимание. На каждый вопрос люди должны получать конкретный ответ, - отметил губернатор.

Напомним, трагедия случилась 21 августа. В результате взрыва газа обрушились несколько этажей второго подъезда. Погибли три человека.