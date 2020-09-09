Ярославцев предупредили о сильном ветре

Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области ожидается сильный ветер. Экстренное предупреждение опубликовало региональное МЧС.

- Сегодня, 9 сентября, с 18 часов в отдельных районах Ярославской области возможен сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до 18 часов завтрашнего дня, - говорится в сообщении.

При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!