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Ярославские учителя получат надбавки за классное руководство

Сколько будут доплачивать
Светлана Крутикова
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Размер надбавки за классное руководство составит пять тысяч рублей

Размер надбавки за классное руководство составит пять тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В новом учебном году более 6400 ярославских педагогов будут получать доплаты за классное руководство. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин.

— Такие доплаты - важный инструмент поддержки учителей. Классное руководство направлено на решение задач воспитания и социализации учеников, поэтому требует от педагога много сил и времени, - отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Размер надбавки составит пять тысяч рублей. Данная выплата не облагается налогом и не зависит от числа учеников. Если учитель является классным руководителем сразу в двух классах, то ему выплатят двойную сумму.