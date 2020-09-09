Ярославские учителя получат надбавки за классное руководство

Размер надбавки за классное руководство составит пять тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В новом учебном году более 6400 ярославских педагогов будут получать доплаты за классное руководство. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин.

— Такие доплаты - важный инструмент поддержки учителей. Классное руководство направлено на решение задач воспитания и социализации учеников, поэтому требует от педагога много сил и времени, - отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Размер надбавки составит пять тысяч рублей. Данная выплата не облагается налогом и не зависит от числа учеников. Если учитель является классным руководителем сразу в двух классах, то ему выплатят двойную сумму.