Участники и гости Ярославского полумарафона отправили в Сеть терабайт фото и видео. ФОТО: группа "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу" во ВКонтакте

Оператор Tele2 проанализировал активность абонентов на Ярославском полумарафоне «Золотое кольцо» – 2020 6 сентября на маршрутах, а также в точке старта и финиша клиенты оператора скачали почти терабайт дата-трафика, сообщает пресс-служба оператора.

По данным сети Tele2, на площадке события присутствовали как местные жители, так и абоненты из Москвы, Костромы, Твери, Иванова и других городов России. Особенно активно жители выкладывали фотографии и видео в Instagram, TikTok и на Facebook, а также пользовались мессенджерами WhatsApp и Viber. Всего на мероприятии клиенты Tele2 использовали порядка 900 Гб.

Точкой старта и финиша, а также основным местом сбора зрителей стала территория у Стрелки. Максимальное количество абонентов на ней было зафиксировано в период с 9:30 до 10:30, когда состоялось торжественное открытие, разминка и старт первого забега. На втором месте по популярности у клиентов оператора стало соревнование на дистанцию в 10 км, которое вместе с предварительной разминкой проходило с 11:40 до 12:40. Замыкает тройку лидеров – закрытие полумарафона и церемония награждения, которую провели с 12:40 до 15:15.

Покрытие сети Tele2 охватывает всю территорию города и большинство населенных пунктов области. Весной специалисты компании увеличили скорость 4G-интернета в столице региона и во всех районных центрах. Путешественники из других городов могли отметить, что устойчивый сигнал сети обеспечен на основной протяженности автомобильных и железнодорожных трасс.