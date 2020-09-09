Ярославский экс-чиновник заплатил за взятку крупный штраф

Бывшему чиновнику пришлось заплатить штраф в размере 1,3 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле бывший директор регионального департамента транспорта Владимир Соловьев заплатил штраф в размере 1,3 миллиона рублей за взятку.

В декабре 2016 года экс-чиновнику передали 800 тысяч рублей. За эти деньги главный дорожник пообещал ускорить подписание актов о приемке выполненных работ. В феврале 2017-го за свои услуги мужчина получил вторую часть вознаграждения - 500 тысяч рублей.

- За получение взятки гражданина привлекли к уголовной ответственности. Суд приговорил его к шести годам колонии и штрафу в размере 1,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

После того, как суд вынес вердикт, пристав возбудил исполнительное производство. Однако расставаться с деньгами должник не торопился. Мужчине разъяснили, что в таком случае штраф могут заменить другим видом наказания. Испугавшись, что новые меры окажутся более суровыми, экс-чиновник оплатил штраф в полном размере.