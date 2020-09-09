В рыбинской школе первый класс закрыли на карантин

В Рыбинске в первом классе школы №24 временно приостановили очный режим обучения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рыбинске в первом классе школы №24 временно приостановили очный режим обучения. У одного из учеников диагностировали коронавирус.

- По предписанию Роспотребнадзора до 17 сентября включительно школу не будут посещать 28 детей и 1 педагог. В образовательной организации приняты все необходимые дезинфекционные меры - отметила первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева.

Вернуться к учебе и работе школьники и преподаватель смогут при наличии заключения врача и отрицательного теста на COVID-19.