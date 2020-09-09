Ярославским школьникам на 1 сентября подарили смартбоксы от Сбербанка для подключения к школьной цифровой платформе

Комплекты включают приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом

О планах передать нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов в качестве подарка к 1 сентября Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал в июле этого года во время совещания с Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Школьная цифровая платформа не заменяет учителя и очное образование – она поддерживает его, позволяя ребенку под руководством педагога учиться по персонализированной модели образования по всем предметам школьной программы, - отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Создание равных возможностей и обеспечение доступа к современным образовательным ресурсам в том числе и школьников, не имеющих дома компьютеров и планшетов – это важная социальная задача.

Почти 550 ярославских школьников получили комплекты смартбоксов от Сбербанка, включающих приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями школьной цифровой платформы.

Школьная цифровая платформа разработана в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Она позволяет ребенку под руководством учителя, наставника учиться по персонализированной модели образования по всем предметам школьной программы. Платформа полностью соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), а также содержит авторские модули для углубленного изучения материалов по тем направлениям, которые интересны ребенку.

- Ярославское отделение Сбербанка активно участвует в образовательных проектах на территории области, ориентированных как на школьников и студентов, так и на преподавателей. Уверен, новые цифровые решения, предложенные Сбербанком, отвечают вызовам сегодняшнего дня, будут способствовать повышению качества знаний, - отметил управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин.

Кроме того, образовательные комплекты смартбоксов переданы в библиотечные центры 59 школ Ярославской области. Эти образовательные организации прошли технический аудит, а их педагоги обучены работе на школьной цифровой платформе.