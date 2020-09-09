В Рыбинске у нерадивого собственника могут изъять здание памятника архитектуры

Владелец здания не предпринимает никаких действий, чтобы восстановить памятник архитектуры Фото: Администрация Рыбинска

Собственник здания бывшей мужской гимназия, расположенного на улице Крестовой, не предпринимает никаких действий, чтобы восстановить памятник архитектуры. К таким выводам пришли в администрации Рыбинска.

Владельцу неоднократно направляли предписания и требования со стороны как города, так и региона, но мужчина их проигнорировал.

- Не секрет, что в историческом центре города продумана и успешно применена система с рекламными конструкциями. Конечно, на этом фоне здание бывшей гимназии выглядит как бельмо на глазу. Нас возмущает такое бессовестное отношение собственника, - оценил ситуацию первый заместитель главы города Михаил Быков.

В начале этого года собственника здания оштрафовали на 7 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника архитектуры. В августе владелец начал ремонт фасада здания со стороны Крестовой. Однако в администрации считают, что это всего лишь попытка «усмирить бдительность надзорных органов».

Мэрия города планирует обратиться в профильный департамент Ярославской области, чтобы в отношении собственника приняли более жесткие меры, вплоть до изъятия здания гимназии в пользу государства.