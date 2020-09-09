В промзоне Ярославля произошел крупный пожар. Видео

В ангаре, где вспыхнул пожар, находились четыре единицы техники и бочки с дизельным топливом. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Пожар в ангаре, расположенном по адресу улица Гагарина, 68а, вспыхнул поздним вечером. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

- Бочки с мазутом взрываются, - написал автор ролика.

По словам очевидцев, пламя бушевало так сильно, что зарево было видно за несколько километров от места происшествия.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области, сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 22:40. В ангаре, где вспыхнул пожар, находились четыре единицы техники и бочки с дизельным топливом. Ситуацию усугублял тот факт, что рядом стояла цистерна с мазутом, которая могла взорваться. К счастью, пламя не успело распространиться, огонь быстро локализовали. В результате пожара ангар и стоявшая в нем техника сгорели полностью. Пострадавших нет.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.