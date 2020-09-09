В ярославском УМВД сообщили о четвертом пострадавшем в аварии на Гагарина

В результате ДТП два человека госпитализированы, двое нуждаются в амбулаторном лечении Фото: УМВД по Ярославской области

В результате аварии, которая случилась на улице Гагарина, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

- С травмами в больницу доставили 44-летнего водителя и 56-летнего пассажира автомобиля «Опель». Еще два человека - 41-летний водитель грузовика и 34-летний пассажир легковушки - нуждаются в амбулаторном лечении.

Напомним, ДТП произошло вчера, 8 сентября. Около 11:29 столкнулись грузовик, перевозивший стекло, и легковой «Опель». От удара грузовик перевернулся набок, у легковушки сильно пострадала передняя часть. Чтобы вытащить пострадавших, которых зажало в искореженной машине, пришлось разрезать дверь по кускам.