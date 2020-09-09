В 42 школах Ярославской области отменят занятия 11 сентября

Для учеников 42 школ 11 сентября проведут экскурсии и спортивные мероприятия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ярославских школах, на базе которых организованы избирательные участки, с 11 по 13 сентября разведут потоки учащихся и избирателей. В тех образовательных организациях, где нет возможности это сделать, занятия в дни голосования отменят. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Избирательные участки созданы на базе 133 школ. В 91 из них участки находятся в помещениях, удаленных от кабинетов, в которых проходят уроки. В этих школах образовательный процесс организуют в соответствии с учебным планом школы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В 42 школах Ярославля, Тутаевского и Ярославского районов возможности организовать отдельных вход для избирателей нет. Поэтому для учеников данных учреждений 11 сентября организуют экскурсии и спортивные соревнования вне стен школ.