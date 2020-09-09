«Ярэнерго» напоминает о возможности онлайн-обращения к энергетикам

Для круглосуточной связи с потребителями работает прямая линия «Россети Центр»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» продолжает принимать обращения от потребителей в дистанционном формате и напоминает, что все вопросы, связанные с электроснабжением, жители Ярославской области могут решить при помощи онлайн-сервисов.

Интернет-сервисы позволили энергетикам не прекращать взаимодействие с потребителями в период введенных ограничительных мер из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе. С начала года в филиал поступило почти четыре тысячи онлайн-обращений. Удаленный формат сегодня предоставляет доступ ко всем оказываемым компанией услугам. Подать заявку в электронном виде можно через личный кабинет на официальном сайте компании https://www.mrsk-1.ru и портал «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/, а также в мобильном приложении «Россети», доступное пользователям мобильных устройств.

Узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения также можно на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделах «Информация об отключении» (сообщить об отключениях и баннер «Передача сообщений об отключениях электроэнергии), либо через чат-бота Viber с помощью QR-кода (см. картинку ниже). Для этого в мессенджере Viber необходимо открыть вкладку «Ещё», выбрать пункт «Добавить контакт» и нажать «Сканировать QR-Код».

Узнать о причинах отсутствия электроэнергии можно через чат-бота Viber с помощью QR-кода

Для круглосуточной связи с потребителями работает прямая линия «Россети Центр» - 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» рекомендует использовать онлайн-сервисы, так как это поможет не только сэкономить время, но и обеспечить дополнительную безопасность здоровья жителей региона присутствия «Россети Центр» в период сезонного распространения вирусных заболеваний.