В Ярославле задержали банду «газовых» мошенников

По подозрению в совершении преступления задержаны 7 человек Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ярославские полицейские пресекли деятельность банды, которая промышляла продажей газоанализаторов.

Мошенники ходили по квартирам и представлялись сотрудниками несуществующей организации по контролю в сфере пожарной безопасности. Аферисты втирались в доверие к пенсионерам и убеждали их в том, что необходимо приобрести и установить газоанализаторы, в противном случае собственников квартир якобы ждали бы штрафы. Пожилые люди соглашались и покупали предлагаемые газоанализаторы по завышенной в несколько раз цене.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По подозрению в совершении преступления задержаны 7 человек. Трое из них заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

При обыске в офисе и дома у задержанных нашли и изъяли деньги, мобильные телефоны, большое количество газоанализаторов, кроме того, обнаружили поддельные удостоверения и документы. В настоящее время расследование продолжается.