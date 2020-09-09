В Ярославле волонтеры ищут 35-летнего мужчину с черным рюкзаком

В Ярославле ищут 35-летнего Михаила Попова. ФОТО: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области

В Ярославле ищут 35-летнего Михаила Попова. Мужчина ушел из дома в Дзержинском районе 1 сентября и не вернулся.

Рост пропавшего 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые. Михаил был одет в зеленую куртку, бордовую кофту, синие джинсы, на ногах - черные ботинки. С собой у мужчины был черный рюкзак.

Если вы видели Михаила Попова или что-то знаете о его местонахождении, сообщите в полицию или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.