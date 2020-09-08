Ярославская область переходит к третьему этапу снятия ограничений

Фитнес-центрам и спортивным залам разрешили увеличить наполняемость до 75% от общей вместимости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ярославская область переходит к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений.

- Соответствующее разрешение мы получили от федеральной службы Роспотребнадзора. Это не означает полной победы над вирусом, но позволяет постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Сейчас важно не расслабляться, продолжать внимательно относиться к своему здоровью и к безопасности окружающих, - заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Фитнес-центрам и спортивным залам разрешили увеличить наполняемость до 75% от общей вместимости, в группах одновременно смогут заниматься 50 человек. Центрам спортивной подготовки также разрешено принимать 75% учащихся за один раз.

В кружках и секциях сняли ограничение на количество воспитанников. При этом должно соблюдаться одно условие: на 4 квадратных метрах может находиться только один человек.

Детские аттракционы могут принимать половину посетителей от общей вместимости. При этом сохраняется бесконтактная продажа билетов.

Свою работу возобновляют читальные залы. Посещать их можно только по предварительной записи.

Бани могут работать при следующих условиях: загруженность не более 50%, наличие отдельного входа, площадь помещения не более 400 квадратных метров и на 4 квадратных метрах находится только один человек.