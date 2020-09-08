Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования

Наблюдатели видят только статистику голосования - доступа к содержанию бюллетеней у них нет

Система ДЭГ разрабатывается компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК при поддержке Минкомсвязи России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

С 11 по 13 сентября на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в Курской и Ярославской областях впервые будет применяться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая разработана компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК России.

Наблюдение за ходом онлайн-голосования организовано максимально прозрачно и открыто для всех его участников. Наблюдатели и избирательные комиссии получат доступ к необходимой статистике для проверки подлинности результатов подсчета голосов.

ЦИК России и «Ростелеком» организуют наблюдение в соответствии с принятым порядком дистанционного электронного голосования. В течение всего периода онлайн-голосования у наблюдателей будет доступ к веб-интерфейсу портала наблюдения системы ДЭГ, где будут отображаться промежуточные метрики голосования: информация о количестве избирателей, количество выданных и принятых бюллетеней, транзакции блокчейна и этапы процесса подсчета голосов.

Наблюдатели будут видеть всю информацию в онлайн-режиме, благодаря чему смогут сверять корректность итоговых результатов голосования и учет индивидуальных бюллетеней избирателей. Важно отметить, что наблюдатели видят только статистику голосования - доступа к содержанию бюллетеней у них нет.

В избирательных комиссиях также можно будет увидеть информацию о функционировании системы ДЭГ в процессе онлайн-голосования: количество авторизаций в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через портал госуслуг, количество отправленных СМС, количество неуспешных авторизаций и ошибок при вводе СМС и другие, сообщает пресс-служба «Ростелекома».