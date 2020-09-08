За четыре дня ярославцы перевели на «безопасные» счета более 3 миллионов рублей

За четыре дня ярославцы "подарили" мошенникам более 3 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ярославской области, несмотря на многочисленные предостережения, продолжают «дарить» мошенникам свои деньги. По информации пресс-службы регионального УМВД, за четыре дня, с 4 по 7 сентября, в полицию с заявлениями обратились 12 человек. В общей сложности пострадавшие лишились более трех миллионов рублей.

Во всех случаях мошенники действовали стандартно: звонили, представлялись сотрудниками банка и убеждали ярославцев перевести деньги на «безопасные» счета», чтобы якобы уберечь средства от незаконного списания. Пятеро заявителей сообщили злоумышленникам реквизиты карт и коды смс-уведомлений, после чего лишились своих сбережений. Остальные пострадавшие сами перевели деньги, следуя инструкциям «сотрудников».

Одной из жертв телефонного мошенничества стала 71-летняя жительница Ярославля. Пенсионерку убедили снять со счетов 1,5 миллиона рублей, а затем через банкомат перевести эти деньги на «безопасный» счет. По счастливой случайности находившиеся рядом люди обратили внимание на женщину и предупредили ее о том, что она выполняет требования мошенников. После этого ярославна отключила телефон. Пострадавшая успела перевести 100 тысяч рублей.

Полиция не устает напоминать: никому не называйте конфиденциальные данные; не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой, кем бы они не представлялись; не переводите деньги незнакомцам ни под каким предлогом.