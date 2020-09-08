Стало известно, когда в квартирах Ярославля появится отопление

Отопление включат, когда пять дней подряд температура будет ниже +8 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, когда в Ярославле может начаться отопительный сезон.

- Подключение зависит от среднесуточной температуры воздуха. Отопление включат, когда пять дней подряд столбики термометров будут показывать ниже +8 градусов. Тогда подпишут соответствующее постановление, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

Сначала тепло появится в учреждениях социальной сферы, затем - в жилых домах.

Судя по предварительным прогнозам синоптиков, ниже +8 на улице будет не раньше 10 октября. В прошлом году отопление в квартирах начали включать 26 сентября.