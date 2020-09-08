ВТБ в Ярославской области нарастил кредитный портфель на 51%

Банк ВТБ в Ярославской области по итогам первого полугодия 2020 года увеличил совокупный кредитный портфель на 51%, до 60,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 июля вырос на 5% и составил 48 млрд рублей.

Наибольшая динамика отмечается в корпоративном направлении: кредитный портфель в данном сегменте на отчетную дату зафиксирован на уровне 41,1 млрд рублей – рост за полгода на 91%. Портфель кредитов среднему и малому бизнесу на 1 июля составил 6,3 млрд рублей. Гарантии и аккредитивы выросли на 15%, до 2 млрд рублей.

Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 11 млрд рублей, увеличившись на 10%. Три четверти от этой суммы – 8,1 млрд рублей – составляет доля клиентов СМБ, прирост за полгода – 6%.

Розничный кредитный портфель по итогам первого полугодия составил 19,5 млрд рублей, рост на 5% с начала года. Портфель ипотеки достиг 8,3 млрд рублей, увеличившись за шесть месяцев на 10%. Портфель кредитов наличными вырос на 1%, до 9,6 млрд рублей. Всего за январь-июнь ВТБ предоставил жителям региона свыше 5 тысяч кредитов на сумму 4,1 млрд рублей. На покупку жилья банк одобрил более тысячи займов на 1,8 млрд рублей – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдач кредитов наличными составил 2 млрд рублей, таких кредитов за полгода выдано почти 4 тысячи штук.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 37 млрд рублей, прирост за полгода составил 4%. Наибольший рост по данному направлению достигнут по инвестиционным продуктам – инвестиционный портфель увеличился на 18%, до 10,4 млрд рублей.

Управляющий ПАО ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман отметил: «За минувшие шесть месяцев нам удалось нарастить ключевые бизнес-показатели и увеличить долю своего присутствия на рынке, хотя пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в экономическую обстановку в регионе. Росту розничного кредитования способствовали рекордно низкие процентные ставки по ипотечным займам и программа «Ипотека с господдержкой 2020». Мы также отметили высокий спрос на инвестиционные продукты среди ярославцев. У наших бизнес-партнеров сохраняется потребность в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов. Важно отметить, что ВТБ активно участвует во всех программах поддержки клиентов, пострадавших от COVID-19. С апреля до настоящего времени банк оказал кредитную помощь физическим и юридическим лицам в регионе на 3,7 млрд рублей».