В Ярославской области мужчина попал под грузовой поезд

Инцидент произошел вчера, 7 сентября, вечером на станции Берендеево Фото: Никита ПОЛЬКО

Инцидент произошел вчера, 7 сентября, вечером на станции Берендеево.

По информации пресс-службы Северного линейного управления МВД России на транспорте, 27-летний мужчина шел рядом с железнодорожными путями и не заметил приближающийся грузовой поезд. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. К счастью, пострадавший выжил, но получил множественные травмы. Мужчину экстренно доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка. Предположительно в момент ЧП пострадавший был пьян.