В Ярославле расселят аварийный дом на улице Белинского

Дом представляет угрозу для жизни и здоровья людей Фото: Мэрия Ярославля

Дом №19а на улице Белинского в Ярославле находится в аварийном состоянии с 2014 года. Расселит Собственникам обещали предоставить другое жилье, но не раньше 2025 года. Однако после последней проверки сроки решили сдвинуть.

- Все внутренние инженерные сети изношены и не подлежат восстановлению. Зимой оставаться в здании как минимум опасно. На данный момент администрация добилась того, чтобы дом расселили к 2022 году, - сообщил первый заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Андрей Андреев.

Сегодня, 8 сентября, собственникам квартир сообщили о том, что до момента расселения они могут рассчитывать на жилье из маневренного фонда. Многие к такому предложению отнеслись с опасением. Люди хотят, чтобы предлагаемое жилье было действительно «достойным»

Всем, кто согласится на предложение администрации, предоставить жилье из фонда пообещали до начала зимы.