Людей зажало в искореженной машине: в Ярославле столкнулись грузовик и легковушка

На улице Гагарина столкнулись грузовик, перевозивший стекло, и легковушка. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Авария произошла сегодня, 8 сентября, около 12 часов на улице Гагарина. По предварительной информации, столкнулись грузовик, перевозивший стекло, и легковушка.

Фотографии с места ЧП появились в социальных сетях. По всей видимости, удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся набок, передняя часть легкового автомобиля сильно искорежена. По словам очевидцев, в последней зажало водителя и пассажира. Чтобы вытащить пострадавших, спасателям пришлось по кускам разрезать дверь.

По информации регионального УМВД, в результате аварии в больницу с травмами доставили трех человек.

На месте аварии, кроме сотрудников МЧС, работают медики и ГИБДД. Движение по улице Гагарина в сторону НПЗ перекрыто.